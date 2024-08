Simone Biles admite medo de Rebeca e revela: "não quero mais competir"

Simone Biles conquistou medalha de ouro nesta quinta-feira (01) durante a final do individual geral da ginástica artística. Mas para quem pensa que ganhar o primeiro lugar dessa vez foi fácil, se engana. Rebeca Andrade ficou com a pontuação colada na atleta norte-americana, conquistando a medalha de prata.

No entanto, Simone Biles, dos Estados Unidos, ficou em primeiro lugar com 59.131 pontos. A brasileira Rebeca Andrade, por sua vez, conquistou a prata com a marca de 57.932. Já em terceiro lugar ficou a norte-americana Sunisa Lee, com 56.465 pontos.

Contudo, após a prova, Biles revelou durante entrevista a um veículo de imprensa internacional: "Não quero mais competir com a Rebeca. Estou cansada. Tipo, ela está muito perto. Nunca tive uma atleta tão perto".