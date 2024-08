Simone Biles é acusada de se aproximar de Rebeca Andrade por interesse; entenda

Rebeca Andrade e Simone Biles disputaram novamente nesta quinta-feira (01), no individual geral dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Dessa vez, o ouro ficou a cargo da norte-americana, mas a ginasta brasileira não ficou para trás e conquistou a medalha de prata na modalidade.

No entanto, durante a disputa, Biles foi flagrada muitas vezes tentando se aproximar de Rebeca Andrade. As duas até mesmo chegaram a trocar um pouco de contato físico. Contudo, internautas criticaram a postura de Simones.

Isso porque, segundo a web, a ginasta norte-americana estaria tentando garantir boas imagens para incluir em seu documentário, que conta sua história na ginástica. Acontece que Simone Biles está gravando a segunda parte do longa e de acordo com internautas, ela esperava as câmeras chegarem perto para só então cumprimentar a brasileira.

Contudo, internautas escreveram: "A Simone Biles ficando perto da Rebeca para ter um bom take para o documentário". "A Simone Biles igual um espírito obsessor perto da Rebeca pra ter um drama no documentário".

Além disso, outros ainda disseram: "Ninguém quer seu resto, Biles. Aceite que está difícil pra ganhar dela!" "Sentiu a pressão de uma brasileira e não aguenta a rajada". "Falsa demais. Indo o tempo todo atrás da Rebeca com aquele abraço fingido!"

