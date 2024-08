Nicolas Prattes revela quantas vezes faz sexo com Sabrina Sato

"Babado forte!" O ator Nicolas Prattes esteve presente no programa da amada, Sabrina Sato, e revelou, exatamente, quantas vezes faz sexo com a artista. Durante a transmissão da nova temporada de 'Sobre Nós Dois', transmitido pelo canal GNT, o ator chocou os convidados ao revelar o número de vezes que namora.

"Considerando que a gente se vê sete dias durante a semana, de segunda a segunda, no início do namoro, umas 50 vezes", disse ele deixando, além dos convidados, a plateia incrédula. Na sequência, Sabrina Sato aos risos tentou desviar o foco da conversa e citou o comportamento de Marina Ruy Barbosa com o amado.

"Até parece que a Marina está lá viajando com o 'boy' dela, e não estão lá... Marina eu vejo os beijões que ele te dá. Vocês dão uns beijões. Eu vejo em vários lugares", comentou ela, enquanto a Ruy Barbosa ria da situação.

Vale ressaltar que, Nicolas, e Sabrina estão juntos desde fevereiro. Os rumores aumentaram durante o Carnaval, quando o ator compareceu no desfile da amada como Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo.

Durante uma entrevista, a beldade disse: "Vou ser sincera, eu estava muito bem curtindo minha fase solteira... E então ele apareceu e mudou tudo. Não esperava me apaixonar tão cedo, mas também não ia me privar de sentir nada".