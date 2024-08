Namorado de Andressa Urach é internado com infecção e se pronuncia

"Na torcida pela recuperação!" O ator pornô, Lucas Ferraz, de 25 anos, e atual namorado da também atriz pornô, Andressa Urach, foi internado com infecção, no último domingo (11), no sul do Brasil. Na web, o jovem se pronunciou ao ser questionado sobre a relação da doença com a bifurcação de Urach.

"Olha, seria uma pergunta ridícula, ao ponto da ciência, mas eu entendo a sua pergunta, e não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu fui muito exposto a muito ar-condicionado, essa questão de ar condicionado do carro, em casa”, disse ele.

“Isso aí influencia bastante, foram vários fatores que influenciam a minha pneumonia. E nesta época do ano, acontece muito, mas ainda dói muito para respirar”, contou o marido de Andressa Urach nos stories do Instagram.

Momentos antes, Andressa chegou a publicar uma selfie em que mostrava o modelo deitado na cadeira de uma unidade de saúde, e escreveu: “Madrugada no hospital cuidando do meu amor”, disse ela. Logo depois, a modelo contou que Lucas Ferraz estava passando por exames clínicos e surpreendeu os seguidores com o diagnóstico final: “Resultado dos exames: pneumonia”, revelou ela.

Para conhecimento, a pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões, órgãos duplos localizados um de cada lado da caixa torácica. Pode acometer a região dos alvéolos pulmonares onde desembocam as ramificações terminais dos brônquios e, às vezes, os interstícios.