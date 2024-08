Giulia Be fica noiva de sobrinho-neto de ex-presidente dos Estados Unidos

"Vai ter que superar!" A cantora Giulia B, de 24 anos, está noiva de Conor Kennedy, de 30 anos. O casal está junto há cerca de 2 anos e meio. O anúncio foi feito pela cantora, na última segunda-feira (12), em uma de suas redes sociais.

Nas imagens, a cantora posou com o agora noivo, aparentemente, feliz com o momento, disse que a resposta foi o "sim" mais fácil de todos. O pedido foi feito na residência do casal, em Los Angeles, EUA, ao som de Yor Song, balada de Elton John.

Para quem não conhece, Conor Kennedy nasceu em 24 de julho de 1994 em Nova York. Ele é filho de Robert F. Kennedy, Jr, um advogado ambientalista famoso nos Estados Unidos por divulgar teorias da conspiração sobre vacinas e, mais recentemente, sobre a covid-19.

Em 2012, Conor namorou a consagrada e queridinha do pop, Taylor Swift, por cerca de três meses. Na época, ela tinha 22 anos e ele, 18 anos. Segundo teorias ditas pelos fãs, duas músicas da artista seriam para ele: "Begin Again" e "Starlight".

De acordo com o tablóide 'The National Enquirer', foi Taylor Swift quem decidiu terminar o namoro com o 'bonitão'. E o motivo seria unicamente para 'focar 100% em sua carreira e novo disco'.