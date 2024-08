Anitta protagoniza torta de climão com David Brazil na Grécia

Parece que rolou um verdadeiro climão entre Anitta e David Brazil. Isso porque a cantora não permitiu que o apresentador saísse em uma foto ao lado dela. A poderosa havia sido abordada por fãs enquanto curtia uma balada na Grécia.

O momento viralizou nas redes sociais. No vídeo que circula na web, um grupo de jovens se posiciona para tirar uma foto com a brasileira. Contudo, David se aproxima e posa para o registro, mas a artista posiciona a câmera fazendo com que ele saia de foco. O ator parece ter ficado confuso com a situação.

Entretanto, não demorou muito para internautas comentarem sobre o episódio. "Bem feito! Quer sempre se meter onde não é chamado". "A cara dele é a melhor". "Os fãs pediram pra tirar foto com a Anitta. Por que o David tem que se meter no meio?" "David Brazil, o baba ovo dos artistas".

Além disso, outros disseram: "Errada não está. Nunca entendi por qual motivo esse cara é famoso". "Os fãs são da Anitta, não dele". "Ele ficou todo sem graça". "Quem manda babar ovo de famosos? Eu acho é pouco".

Vale ressaltar que David Brazil chegou a compartilhar uma foto no Instagram onde aparece ao lado de Anitta e outros amigos. Todos estão juntos em viagem para curtir o verão europeu. No registro, é possível ver famosos como Bruna Griphao, Lorena Maria, MC Daniel, Dani Calabresa, Duda Beat e Maya Massafera.