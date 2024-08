Bruna Griphao tem item de luxo furtado na Grécia: 'Chorei tanto'

A influenciadora fez o relato enquanto aguardava para embarcar de volta ao Brasil. Bruna revelou que teve uma bolsa de grife roubada. "O que eu chorei ontem, vocês não estão entendendo. Roubaram minha bolsa da Prada na balada", começou.

Além disso, Bruna Griphao ainda continuou: "E eu não sou a pessoa que dá mole com as coisas. E aqui a galera furta mesmo. Eu estava sentada e a bolsa das meninas estavam todas do lado, mas só levaram a minha".

Contudo, a influenciadora ainda alertou internautas: "Fiquem ligados! Se vocês vierem para a Europa, está cheio de pickpockets. E outra, abriram a mala [no aeroporto] e pegaram um monte de coisa de valor. Tem que estar muito bem fechada, porque metem a mão mesmo. Todo mundo levou uma garfada nessa viagem".

Por fim, ela contou: "Chorei tanto que meu pai me ligou. Foi um segundo que eu sentei para conversar, eu não tiro a bolsa do ombro, não dou mole mesmo com as coisas, sou chata mesmo". "Ser garfada na Europa, que raiva! A gente vem do Rio de Janeiro... Eu engasgava ontem de tanto chorar".