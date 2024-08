Lucas Buda diz que recusou proposta milionária para divulgar jogos de azar

Consciente! Lucas Buda abriu o jogo com os seguidores, nesta sexta-feira (16) e revelou que recebeu uma proposta milionária para divulgar o famoso "Jogo do Tigrinho". Contudo, o ex-BBB disse não concordar com a prática e negou o convite.

Nas redes sociais, o ex-marido de Camila Moura disse o motivo de não ter aceitado a proposta de proposta de R$ 1,2 milhão: "O jogo do tigrinho é ilegal, engana as pessoas e empobrece a sociedade. Como influenciador, não posso apoiar algo que prejudica quem me acompanha".



Além disso, o influenciador revelou: "Eu não acredito nessa forma de enriquecimento, nem de investimento. Jogo não é investimento, jogo não deve ser usado para enriquecer. Nenhum tipo de jogo de azar. Isso é jogo de azar, isso é feito para perder".

No entanto, Buda deu mais detalhes: "E a forma como esse modelo de jogo opera, depende muito do algoritmo. Eu conheço pessoas... basicamente meu público é de pessoas mais periféricas, galera que tem uma renda mais baixa e tal. E aí vai jogar o dinheiro que já é difícil para a gente conquistar, e vai perder, mano".

Por fim, Lucas disse: "Pô, irmão, então assim, é por isso que eu não divulgo, entendeu? Porque o jogo é o algoritmo perfeito pra você perder. E aí não é justo, não é legal... Eu não quero fazer isso, tá ligado? É um tipo de coisa que eu não quero fazer".