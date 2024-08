Ex-BBB Fani Pacheco se forma em medicina e vibra: "maior desafio"

Fani Pacheco usou as redes sociais, nesta sexta-feira (16) para compartilhar com os seguidores um dos maiores sonhos da sua vida que conseguiu realizar. A ex-BBB se formou em medicina e abriu o jogo sobre qual área pretende atuar.

No entanto, a médica demorou um ano a mais do que os outros colegas de classe para conseguir se formar, por conta de compromissos profissionais. Contudo, ela compareceu à faculdade particular, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para finalmente receber o diploma.

A ex-BBB revelou: "Foi o maior desafio da minha vida. É uma faculdade muito densa, período integral, renunciei à muita coisa. Tentei vestibular por três anos e quando consegui, entrei na faculdade com depressão, que só passou no quinto período. Não teve outro desafio maior na minha vida".



Vale lembrar que Fani Pacheco lutou contra a depressão após a morte de sua mãe, em 2014, diagnosticada com câncer e esquizofrenia. Por esse motivo, a médica pretende focar na área da psiquiatria.

Por fim, Fani desabafou: "É um alívio terminar a faculdade. Foi muito pesado. Precisei investir muito em terapia cognitiva e comportamental para conseguir moldar as minhas reações emocionais perante as dificuldades acadêmicas que enfrentei. Fui incentivada por muita gente a desistir durante o curso, tive milhões de pedras no caminho para parar tudo, mas venci!"