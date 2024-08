Hariany Almeida abre o jogo e sobre afastamento de Virginia

Após ser questionada sobre a sua relação com a apresentadora Virginia Fonseca, a ex-BBB Hariany Almeida foi sincera e declarou, na última quarta-feira (21), que não é próxima da cunhada. Ambas são noras do cantor sertanejo Leonardo.

Durante uma entrevista ao Gshow, a beldade, que ainda participou de A Fazenda, disse que tem admiração pela empresária, mas que elas não são próximas. Hariany deixou claro que elas não têm nenhum atrito, como é comentado por internautas.

“É a primeira vez que falo sobre isso e espero que seja a última. Admiro a Virgínia como profissional, mas não temos muito contato, não somos próximas, então não existe nenhuma rixa conforme divulgado em alguns veículos, até porque não existe proximidade", iniciou ela.

Desejo sucesso a ela por ser uma grande influenciadora, mas não temos nenhuma ligação e não houve nenhum fato que desenvolvesse isso, não nos encontramos muito até por conflito de agendas, vida corrida e tá tudo bem. Isso é natural”, declarou ela.

Nas redes sociais os internautas comentaram sobre as declarações: "Talvez a Virgínia se sinta insegura perto da hariany, todo mundo vê que ela só é cercada de homens da prima dela e da Samara, tipo, só ando com gente que não me deixa insegura", opinou um usuário. "Hari nunca vai admitir que tem rixa com a Virgínia", disse outro.