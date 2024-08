Saiba o que fez Anitta desistir de empresariar Melody

Após Anitta desistir de agenciar Melody, muito se especulou sobre o que teria feito a poderosa voltar atrás. A cantora até tentou justificar a desistência, mas foi contrariada por Belinho, que falou sobre o assunto nas redes sociais.



Durante entrevista ao jornalista Lucas Pasin, Anitta tentou explicar: “Isso é uma conversa antiga. Hoje em dia eu estou em uma fase mais energia, e eu quero me associar com coisas que tem a ver com a minha energia, com a maneira que eu estou hoje, com meu propósito e tal”.



Contudo, o pai de Melody, Belinho, não gostou da fala da cantora e disse, através das redes sociais: “Destrói tanto que tem um monte de gente querendo pagar milhões para ter uma porcentagem. Agora está fácil querer pegar a carreira, né?”



Além disso, ele alfinetou: “Lá atrás, quando não tínhamos nada, ninguém pensava em ajudar. Agora quem quiser precisa ter muita bala, ou vaza”.



Por fim, o pai de Melody declarou: “(A proposta) não bateu com o nosso planejamento. Somos mega fãs dela e admiramos demais tudo que ela faz. Entendemos o tamanho que a Anitta é. O nome dela é muito forte. Seria importante ter uma aproximação com ela. Mas a carreira da Melody está caminhando para um patamar de carreira internacional”.





Melody se pronuncia



Em meio aos burburinhos, Melody revelou: “Estou sendo bastante mencionada em vídeos que a Anitta aparece falando que desistiu de me empresariar. Começo, desde já, falando que não tem briga. Sempre na paz. Sempre fui muito fã dela, e sempre que falei foi na brincadeira, e ela também levava na brincadeira”.



No entanto, ela acrescentou: “O que acontece é que se a proposta de empresariar não for boa para ambos, se não for boa pra mim também, não há motivos para fechar. Não importa se é a Anitta, Justin Bieber ou Ariana Grande”.

Melody se pronuncia após Anitta dizer que desistiu de empresariar sua carreira pic.twitter.com/yKH7AbT8lJ — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) August 22, 2024