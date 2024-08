Ex-marido de Preta Gil se revolta após ser chamado de Gigolô

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, se pronunciou nas redes sociais após ser atacado e chamado de "gigolô", por internautas. Desde o lançamento do livro da cantora, o influenciador tem sido duramente criticado na web.

Em um vídeo publicado no Instagram, Godoy explica: "Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, que estão vindo escrever m&rda para todo mundo, enfim, só vou falar aqui. Se eu fosse entrar em um buraco por tudo que já falaram de mim, eu estava fudid0 desde 2000 e f0d@-se. Tá ligado?"

Além disso, Rodrigo acrescentou: "Eu vivi um relacionamento durante 10 anos e eu sempre fui um gigolô, interesseiro, aproveitador, novinho, sarado, que casei com a mulher mais velha por interesse. E essa merda sempre entrou por aqui (ouvido) e saiu por aqui (outro ouvido)".

No entanto, o ex-marido de Preta Gil ainda disse: "Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou e sei muito bem do rolê. Então, não vai ser agora que as merdas que vocês estão escrevendo no mesmo sentido, no mesmo lugar, elas continuam entrando por aqui (ouvido) e saindo por aqui. Então, achem o que vocês quiserem, falem o que vocês quiserem sobre mim, quem sabe de mim sou eu".

Após o pronunciamento de Rodrigo Godoy, internautas escreveram: "Ele está fazendo de tudo para aparecer na mídia". "Se você realmente não estivesse ligando para o que as pessoas falam, você não estaria fazendo esse vídeo". "Como confiar em um homem desse? O cara chorou... disse que amava, que isso, que aquilo... E simplesmente no final da história acabou traindo a mulher (Preta Gil) no pior momento que ela tava passando".