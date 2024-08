Rafaella Santos posa pela primeira vez com sobrinha caçula

Rafaella Santos compartilhou nesta quinta-feira (22), um registro nas redes sociais, onde aparece segurando a sobrinha mais nova, Helena. A menina é fruto da relação de Neymar Jr com a modelo Amanda Kimberly.

No entanto, não demorou muito para começarem os burburinhos na internet. Desde a gestação de Kimberly, internautas apontavam uma certa preferência de Rafaella pela modelo, se comparado a atual namorada de Neymar, Bruna Biancardi.

Ao que tudo indica, a família do jogador não tem um bom relaciomento com Bruna. Além disso, Amanda se relacionou com o atleta enquanto Biancardi estava grávida de Neymar. A influenciadora é mãe de Mavie, filha do meio.

Contudo, logo após compartilhar o registro, internautas escreveram: "O tipo de cunhada que eu não iria querer ver nem pintada de ouro". "Todo excesso esconde uma falta". "Quem tem uma cunhada dessa, não precisa de inimiga". "Ela não é obrigada a postar com a Mavie, mas poxa, será que ela não vê que isso só traz mais hate para ambas sobrinhas?"

No entanto, outros saíram em defesa da irmã do jogador: "Já que o pai desprezou a criança, ela está certa em mimar". "Gente, a Mavie está crescendo com o pai, a Helena mal fica com ele, está certo ela encher a de bebê de amor". "Coitada da Rafaela, criticada por ser uma boa tia e madrinha para a Helena".

