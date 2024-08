Davi Brito é desmascarado após fingir compra de carro de luxo

"Gente!" O ex-BBB Davi Brito foi pego no "pulo do gato" mais uma vez. De acordo com o jornalista Marcelo Castro, a Porsche 718 Boxster, avaliada em meio milhão de reais, foi devolvida. No último dia 15 de agosto o baiano usou as redes sociais para celebrar a aquisição do veículo.

Entretanto, segundo o empresário dono da concessionária Sérgio’s Car, aconteceu um desacordo entre as duas partes e o veículo acabou sendo devolvido para a empresa. “Ele comprou, mas houve um desacordo comercial e agora o Sérgio’s Car está usando de volta”, explicou ele.

Na ocasião, o jornalista insistiu com o empreendedor sobre os motivos de o negócio ter dado errado, mas ele desconversou: “Comprou e acho que ele não gostou, devolveu. E aí houve um desacordo comercial!”, tornou a dizer sem dar maiores detalhes.

Por fim, Marcelo persistiu em saber se o ex-BBB, de fato, teria pagado algum valor no veículo. Aos risos, o empresário desconversou sobre o assunto e o jornalista ironizou o baiano: “Eu acho que ele não comprou foi nada, não pagou foi nada! É Davi, esse carro não é seu não viu? Fui!”.

Contudo, a postagem foi excluída do perfil de Davi Brito. Na legenda, o vencedor do BBB 24 chegou a escrever: “Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam…”.