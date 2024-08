Lana Del Rey engata namoro e aparência do companheiro chama atenção

"É namoro ou amizade?" A cantora Lana Del Rey, de 39 anos, parece que engatou em um novo namoro. Segundo o jornal britânico "Daily Mirror", o escolhido, foi o “caçador de crocodilos” e guia turístico, Jeremy Dufrene, de 56 anos.

Entretanto, alguns internautas comentaram sobre a aparência peculiar do "boy": "Ela é da mesma religião da Selena? Tão pagando a mesma promessa?", indagou um usuário. "Nem tudo é sobre a carcaça, gente. Que bom que ela sabe disso", comentou outro. "Ela tem gosto peculiar", disse outro.

Além disso, o suposto novo casal parece se conhecer há um bom tempo, já que no Instagram de Jeremy existem registros ao lado de Lana há anos. Eles também foram vistos almoçando juntos em Londres e fazendo compras.

Para conhecimento, Jeremy é de Louisiana, nos Estados Unidos, e pai de dois filhos. Ele parece ter conhecido a cantora por volta de março de 2019, quando ela fez um passeio de barco com ele. Na época, ela estava em Louisiana para um show que aconteceu no dia 22 de março de 2019.

Segundo o jornal "Daily Mail", a cantora e Jeremy teriam se reconectado em maio de 2024, quando ela estava mais uma vez no Estado do sudeste dos EUA. Mais uma vez ela e suas amigas participam de um passeio de barco com o guia turístico.