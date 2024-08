Andressa Urach cogita implante de terceiro seio; entenda

Andressa Urach chocou os seguidores nesta quinta-feira (29), após revelar que pretende fazer uma mudança radical. A criadora de conteúdo adulto provocou os fãs para saber se gostariam de vê-la com um terceiro seio.



Ocorre que, em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou uma imagem onde uma mulher loira aparece de biquíni e com três seios. "Gente, será que ficaria legal um terceiro seio? O que vocês acham”. Urach ainda acrescentou: “Faço essa transformação ou não?”.



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Coloca um cérebro também, irmã. Seria bem útil”. “Me impressiona algum médico se submeter a isso. Absurdo total”. “Faz o que tu quiser, só vai nos omitindo”. "Faz um segundo cérebro".

Além disso, outros disseram: "Você deveria colocar um neurônio a mais, porque os que voce tem não estão funcionando direito". "Alguém interna essa mulher?" "O povo podia parar de seguir essa mulher para ela cair na realidade".

Vale lembrar que recentemente a criadora de conteúdo passou por um procedimento para realizar a bifurcação da língua. Andressa foi duramente criticada mas disse que a decisão foi tomada para agradar ainda mais aos assinantes da plataforma adulta.