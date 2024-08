Motivo do atraso no DNA de Neymar com suposta filha é revelado

Neymar Jr está a poucos passos de descobrir se é realmente pai de uma menina de 10 anos. Jázmin Zoé seria filha do jogador com uma ex-modelo húngara, Gabriella Gáspar. O resultado do teste de DNA deveria sair em setembro, porém, precisou ser adiado.

Ocorre que, ao saber que precisaria fazer o exame, os advogados de Neymar pediram que a criança viesse com a mãe até o Brasil, onde deveriam realizar o teste de DNA. Contudo, a defesa da ex-modelo não concordou com o pedido, já que o custo seria elevado para vir ao país.

Por essa razão, o juiz teria autorizado a coleta no exterior. A informação foi divulgada pelo jornalista Matheus Baldi. Agora, a Justiça da Hungria irá nomear um laboratório que ficará responsável pela coleta do material genético e em seguida, o envio dele para o Brasil.

Contudo, a realização da coleta ainda está pendente. A ex-modelo solicitou na Justiça uma pensão de 30 mil euros, equivalente a R$ 160 mil. Além disso, Gabriella Gáspar pediu o valor retroativo aos anos que a menina não recebeu pensão, o que ultrapassa R$ 20 milhões.

Vale ressaltar que caso o teste dê resultado positivo, essa será a quarta filha de Neymar. O jogador já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da relação com Carol Dantas, da Mavie, de 10 meses, do relacionamento com Bruna Biancardi e de Helena, de um mês, filha de Amanda Kimberlly com quem viveu um affair.