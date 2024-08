Davi Brito explica devolução de carro de luxo após mostrar compra na web

Vixi! Davi Brito voltou altrás e deciciu devolver um carro de luxo avaliado em R$ 500 mil. O ex-BBB comprou a porshe há cerca de 15 dias atrás e havia revelado a seus fãs que a aquisição era como um sonho realizado.

No entanto, o campeão do reality revelou que se arrependeu da compra e ainda disse que teria agido por impulso. "Inicialmente, a compra foi realizada por impulso, motivada por um desejo momentâneo", disse a assessoria.

Além disso, eles acrescentaram: "No entanto, após uma análise mais cuidadosa, Davi Brito optou por declinar da aquisição. É importante destacar que todo o processo foi conduzido com transparência e dialogo entre todas as partes envolvidas, culminando na decisão de não prosseguir com a compra".

Vale lembrar que Davi tinha compartilhado o momento da compra com os fãs, através das redes sociais. "Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade", disse o baiano.

Na web, internautas escreveram: "Isso é coisa de liso querendo se amostrar". "Compra culposa, quando não há intenção de comprar, só de se amostrar". "Talvez a falta de noção seja viciada nele e ele seja apenas uma vítima".