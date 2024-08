Apresentador do São João de Campina Grande é encontrado morto

Odilon Wagner, apresentador do maior São João do mundo foi encontrado morto, na última quarta-feira (29), dentro do seu apartamento. O influenciador tinha apenas 24 anos e chegou a ser socorrido por amigos, mas não resistiu.

Wagner havia compartilhado recentemente que lutava contra uma depressão profunda. Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda tentaram reanimar o rapaz, mas o óbito foi confirmado ainda dentro da casa dele. As informaçoes foram divulgadas pelo jornalista Márcio Rangel.

Vale ressaltar que no relato do influenciador, ele tinha dito: "Perdão, Deus. Perdão a toda minha família, perdão a cada um de vocês. Gratidão a todos que pegaram em minha mão nesses dias difíceis, aos que se preocuparam e não soltaram em nenhum. Foram força vindas através de ligações, mensagens, rezas, orações. Estamos aqui para reconhecer e tentar mudar. Se esforçar, fazer a diferença!"

Além disso, ele desabafou: "Reconhecer que precisamos de ajuda não é vergonhoso, é um ato de amor. Mais uma luta pra vencer, tudo passa! Deus é maior que todo mal! Se cuidem, pelo amor de Deus! Procurem ajuda, não tenham vergonha, nem medo!"

Nas redes sociais, fãs lamentaram o ocorrido: "Nossa! Até parece que ele já estava se despedindo". "Que tristeza, eu dava tantas risadas com ele fazendo as entrevistas no São João, descanse em paz". "Tão triste ele ser reconhecido em rede nacional só agora, ele era brilhante".