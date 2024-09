Operação que prendeu Deolane já apreendeu carro de luxo e até jato

O SBT está fazendo uma mega transmissão sobre a prisão da influenciadora e advogada, Deolane Bezzerra. Durante a ação, foram apreendidos carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações e bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.

Além da influenciadora, a Polícia Federal esteve em 4 casas de apostas em Campina Grande, localizada no agreste paraibano. Num apartamento na Av. Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, os agentes apreenderam joias e dinheiro de um empresário da empresa Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho.

Para quem não acompanhou, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira, 4, em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita de praticar lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A prisão ocorreu no bairro de Boa Viagem, no Recife (PE). Além dela, sua mãe, Solange Alves, também foi detida. Nas redes sociais, Danielle Bezerra, irmã de Deolane, confirmou a prisão da influenciadora e também de sua mãe, Solange Bezerra.

"Nós temos uma vida pública, e temos um compromisso com vocês, nossos seguidores. Mais uma vez venho aqui, com a minha cara a bater, falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Espero que não venham especular e não me perguntem nada. O que eu tinha pra dizer eu disse aqui. Não temos vergonha e não devemos nada", exclamou ela.