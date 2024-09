Após retornar à web como médica, Camila Ângelo mostra procedimento em Hulk

A doutora Camila Ângelo retornou à web anos após a polêmica envolvendo o atual marido, o jogador Hulk, e a sua tia, Iran Ângelo, ex-mulher do atleta. Nas redes sociais, ela compartilhou com os internautas um dos seus procedimentos aplicado no maridão.

No perfil do Instagram, da clínica onde Camila atua, o atleta foi clicado antes e depois de realizar o procedimento. Nas imagens, Hulk surgiu com a feição mais harmônica e sem expressões faciais. Na descrição da foto, o jogador foi enaltecido: "Cuidado especial com ele, nosso craque"

Nas últimas semanas, Camila anunciou que se tornou sócia de uma clínica de estética. Usando o sobrenome no jogador, a beldade arrancou elogios dos internautas: "Sou doutora Camila Souza, médica generalista, especialista em implante hormonal", descreveu ela.

Nos comentários, as críticas deram lugar aos elogios: "Que legal Camila... Parabéns por colocar a cara.. torcemos por você", comentou um usuário. "Ela é maravilhosa", disse outro. "Excelente profissional, mãe e mulher! Parabéns Camila, que privilégio conhecer uma pessoa ímpar e tão competente", disse mais um.

Para quem não acompanhou, Hulk foi casado com Iran Ângelo, tia de Camila Ângelo. A separação entre o ex-casal foi polêmica, e virou uma briga pública após Hulk assumir Camila. Segundo o atleta, nunca houve amor entre o casal e ele traía a empresária com frequência nos 12 anos em que ficaram juntos.