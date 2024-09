Lucas Guedez expõe pela primeira vez o motivo de romper com Gkay

O influenciador, Lucas Guedez, falou pela primeira vez sobre o rompimento da amizade com a fashionista, Gkay. Durante a sua participação no "PodDelas", a apresentadora Tata Cocielo comentou sobre as últimas declarações de Alvaro Xaro no programa da Blogueirinha.

"A única pessoa que eu não continuo sendo amigo é a Gkay. O resto eu continuo amigo e a vida que segue", contou Lucas. Na sequência, Tata questionou sobre como Rafa Uccman e Lucas lidam quando alguém expõe a amizade deles.

"Todas as coisas que acontecem no off, a gente prefere deixar no off. E aí como vocês lidam quando, por exemplo, a 'boca de sacola' do Alvaro fala?", indagou ela. De imediato, Rafa explicou que respeita tudo que já vivenciou com pessoas que já passaram em sua vida.

"Eu sou muito transparente com pouca coisa na minha vida. Eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que já passaram na minha vida, e que foram meus amigos. A partir do momento que eu não falo mais com a pessoa, não é que eu deva sair falando dela por todos os cantos. Respeito o que a gente viveu", comentou Uccman.

Na web, os internautas opinaram sobre as declarações: "Sou muito a fala do Rafa, porque a amizade da época e o laço da época permanecem lá. Acabou a amizade, vida que segue", comentou um usuário. "Rafa tem muita maturidade. Palavras perfeitas", comentou outro.