Luana Targino revela que Babi Muniz já ‘furou seu olho’

A influenciadora Luana Targino fez algumas revelações bombásticas sobre a inimizade com a modelo Babi Muniz em 'A Fazenda 16', durante a madrugada desta sexta-feira (20). Em conversa com os peões da casa, Luana afirmou que o ex-namorado a traiu com Babi.

"Eu sei quem são essas pessoas do lado de fora e são péssimas. Babi já botou uma 'gaia' em mim, por isso cheguei aqui sem gostar dela. Ela sabia que eu ficava com o bofe e ficou com ele! Ai uma vez eu peguei o celular dele para ligar e vi uma conversa, aí terminei com ele'", revelou Luana, para Flora Cruz, Júlia Simoura, Raquel Brito e outros peões que participavam do bate-papo.

Além disso, a influenciadora afirmou que ao entrar no reality tentou esquecer o passado e viver o presente, mas a falta de interação com Babi na sede fez com que ela sempre fosse seu alvo. "Por isso que no primeiro dia, quando eu a escolhi, ela falou: 'Eu já sabia'", iniciou ela.

E continuou: "Só que o jogo não tem nada a ver! Eu dei uma segunda oportunidade de conhecer a pessoa, porque isso foi há anos, as pessoas mudam e aqui dentro não é lá fora. Só que não houve uma troca, por isso minha primeira opção sempre foi ela", explicou a peoa.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre as declarações: "Agora entende porque é amiga da Fernanda. Olha como elas são amigas lá dentro. Se reconhecem né", comentou um usuário. "Vai levar pra dentro da casa o chifre", comentou outro. "E ficou de boa com o boy? Cria vergonha", disse mais um.

