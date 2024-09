Deolane faz apelo na web e desabafa: "a mãe tá dura"

Deolane Bezerra voltou a aparecer nas redes sociais após sair do presídio Colônia Penal Feminina de Buíque. Depois de agradecer o carinho dos fãs enquanto ela estava presa, a influenciadora compartilhou uma foto e fez um pedido inusitado.

A empresária escreveu: "Chama na publi que a mãe tá dura", e em compartilhou um print mostrando o engamento do perfil dela no Instagram. Os stories da advogada alcançaram a marca de doze milhões de visualizações.

Logo em seguida, Deolane apareceu em frente ao espelho e conversou com os fãs: "Eu quero saber só uma coisa, quem estava com saudade de stories nesse banheiro?" "Eu sei que vocês me amam, gente. Eu sei que vocês me amam, não adianta. Falam mal de mim, inventam coisa, mas o amor de vocês é verdadeiro, vocês são verdadeiros porque eu sou verdadeira".

Após a brincadeira da influenciadora, internautas comentaram: "Ela me arranca risadas sinceras". "Ela pode ser tudo, mas é engraçada". "O Brasileiro tem mais é que de lasc@r mesmo". "Agora, que marca vai querer associar sua imagem a de uma ex-presidiária?"

Vale ressaltar que Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, deixaram a prisão na última terça-feira (24). As duas foram presas no dia 4 de setembro, em uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais.