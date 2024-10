Rafa Justus sai em defesa da irmã em briga com ex-amiga

Rafa Justus usou as redes sociais para defender sua irmã, Fabi Justus, após uma ex-assessora da influenciadora curtir comentários onde internautas criticavam a filha de Roberto Justus. As duas eram amigas e se desentenderam. No entanto, nunca falaram sobre a motivação do afastamento.

Tudo começou quando Fabi abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Na ocasião, uma seguidora questionou: "Percebi que se afastou de ‘amigas’, antes muito próximas. Como está sendo esse processo?".

A influenciadora então respondeu: "Na verdade, foi de uma específica que muitas de vocês perguntam…e eu vou falar só uma vez: sim, nos afastamos. Não tenho mais o que falar sobre isso e nem quero! Espero que entendam! Vamos focar nas pessoas que continuam na minha vida".

Contudo, internautas notaram que se tratava de Mel Mizue, que também foi questionada por uma seguidora e respondeu: "Oi, amor, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo carinho de vir aqui e querer saber sobre mim. Mas realmente prefiro preservar o que construímos, que foi lindo. E não entrar em detalhes sobre. Realmente cada pessoa tem sua perspectiva, sua versão. A minha forma de lidar é respeitando o espaço, o tempo e o processo de cada um. Para mim, o mais importante é seguir em paz e com gratidão pelos momentos que vivemos. Ambas estando felizes é o que mais importa!"

Em seguida, a ex-amiga de Fabiana curtiu algumas publicações de seguidores criticando a influenciadora. Por conta disso, Rafa Justus saiu em defesa da irmã e escreveu: "A mesma pessoa que está 'preservando o que tiveram' curtiu todos os comentários falando mal. Um pouco contraditório, eu diria. Difícil manter o personagem de boa moça, né?"