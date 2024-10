Raquel Brito é diagnosticada com doença no coração após A Fazenda

Raquel Brito foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação do tecido muscular do coração. A influenciadora foi desclassificada do reality 'A Fazenda 16', nesta semana, após passar mal durante uma prova.

No entanto, a irmã de Davi Brito chegou a ser atendida pela equipe médica do programa, mas os especialistas recomendaram que a peoa deixasse a competição para cuidar da saúde. Os demais participantes foram avisados sobre a saída de Raquel.