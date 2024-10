Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morre na Argentina

Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, faleceu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos. O cantor foi encontrado sem vida no hotel One Direction, em Buenos Aires, na Argentina. A notícia deixou os fãs em choque.

No entanto, segundo o site da emissora argentina Todo Notícias, Liam Payne sofreu uma queda. Ele caiu do terceiro andar do hotel onde estava hospedado no bairro de Palermo. Autoridades ainda buscam entender como o acidente aconteceu.