Morte precoce de Liam Payne choca fãs e comove web

Liam Payne morreu nesta quarta-feira (16), ao cair do terceiro andar de um hotel, em Buenos Aires, na Argentina. O ex-integrante do One Direction caiu de uma altura de 13 metros e não resistiu, partindo aos 31 anos de idade.

Nas redes sociais, fãs ficaram em choque com a notícia. "Meu coração está quebrado, simplesmente isso". "Estou em choque! Que tristeza, meu Deus!" "Gente, como assim? Do nada? Não pode ser. Não consigo acreditar nisso".

No entanto, outros ainda disseram: "Sendo fã desde 2012, sinto como se uma pessoa da minha família tivesse partido. Que tristeza!" "Gente… como assim? Meu Deus. Que descanse em paz!" "Ele fez parte da minha adolescência. Estou de luto com o coração partido".

Contudo, Liam Payne deixou um filho, Bear, de 7 anos. O acidente aconteceu no hotel CasaSur, no bairro Palermo, em Buenos Aires. A polícia foi acionada para "conter um homem agressivo" que parecia estar sob "a influência de drogas ou álcool".

Além disso, o Serviço de emergência (SAME) da Argentina disse ao confirmar a morte. "Às 17h04, fomos alertados pelo 911 sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Azul. Minutos depois, uma equipe de emergência do SAME chegou ao local e confirmou a morte deste homem, que mais tarde descobrimos ser de um grupo musical. Ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda".