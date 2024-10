Liam Payne: Socorrista detalha estado do cantor após queda

Após a morte precoce de Liam Payne, aos 31 anos, autoridades deram detalhes de como foi o atendimento ao artista assim que a polícia chegou ao local. O cantor caiu do terceiro andar do hotel CasaSur, em Buenos Aires, na Argentina.



No entanto, socorristas do Serviço de emergência (SAME) da Argentina, explicaram: "Infelizmente, ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa".