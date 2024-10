Bia Miranda diz que perdeu bebê que estava esperando de Gato Preto

A Bia Miranda causou mais um polêmica nas redes sociais, envolvendo a suposta gravidez, fruto do seu relacionamento com Samuel Sant'Anna. Convidada ilustre do reality "Rancho do Maia", a ex-A fazenda comentou que sofreu um aborto espontâneo, e perdeu o bebê que estava esperando.

Entretanto, enquanto explicava como ocorreu o aborto, o influenciador Carlinhos Maia questionou se ela havia tirado a criança. Bia negou, e contou que esteve no médico, e a doutora teria avisado que ela poderia sofrer a perda do bebê devido a má formação do embrião.

"Não teve essa história de tirar não, né Bia?", indagou Carlinhos. "Eu queria muito. Só que quando eu fui na médica ela falou que eu iria perder naturalmente. E realmente, eu acabei perdendo", explicou ela. "Não era para ser!", comentou o influenciador.

Nas redes sociais, parece que as declarações da jovem não convenceram os internautas. "Sério que vocês acreditaram?", indagou um usuário. "Acho que nunca existiu esse bebê", comentou outro. "É óbvio que tirou, só não vai falar se não vai presa", disparou mais um.