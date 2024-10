Maíra Cardi diz que não convidou Arthur Aguiar para o aniversário da filha

Maíra Cardi usou suas redes sociais para explicar aos fãs o motivo de não ter convidado Arthur Aguiar, pai de sua filha Sophia, para a festa de aniversário que fez para a criança. A ausência do ator no evento causou burburinhos na internet.

Ocorre que a influenciadora, que atualmente é casada com Thiago Nigro, descobriu que Arthur estava com outros planos. Ela explicou: "Fiquei sabendo através da Sophia que o Arthur estava programando uma festa para ela".

No entanto, ela acrescentou: "Normalmente, sou eu quem faço as festas todos os anos, sempre fui eu quem fez as festas da Sophia. Então, quando ela me disse: 'meu pai está fazendo minha festa', entendi que ele queria a festa dele e que a gente ia fazer a nossa, tudo certo!".

Contudo, Maíra ainda revelou: "Ele não foi convidado, porque eu faria a minha (festa) e ele faria a dele, não faria sentido. No dia do aniversário da Sophia, sexta-feira, ele pediu para passar lá e ver a Sophia, não era o dia dele ver a Sophia, mas a gente superdeixou".

Por fim, a esposa de Nigro concluiu: "Eu não entendo o porquê se cria tudo isso, foi essa a situação, sabe!? É o que eu posso dizer, isso foi o que aconteceu".