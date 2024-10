Cíntia Chagas pede prisão de Lucas Bove por descumprir medida protetiva

Cíntia Chagas decidiu entrar com um pedido de prisão contra o ex-marido, Lucas Bove. A defesa da influenciadora alega que o deputado estadual estaria descumprindo as medidas cautelares solicitadas no processo de violência doméstica.

Ocorre que, segundo Gabriela Mansur, advogada da influenciadora, o deputado se pronunciou nas redes sociais, quando não poderia, como manda a determinação judicial. Na ocasião, Lucas Bove revelou que "jamais encostaria a mão para agredir uma mulher" e que "a verdade será restabelecida".

Vale ressaltar que Cíntia e Lucas Bove ficaram casados durante 3 meses e o matrimônio chegou ao fim após Cíntia ser vítima de violência doméstica. A influenciadora chegou a relatar que tinha medo de se tornar uma vítima de feminicídio. A influenciadora então abriu um boletim de ocorrência e entrou com um pedido de medida protetiva.

Além disso, na decisão da Justiça sobre a medida protetiva, o deputado foi proibido de se aproximar de Cíntia Chagas, se comunicar com familiares dela, e também de frequentar os mesmos ambientes que a ex-mulher, sob pena de prisão preventiva.

Contudo, a defesa de Lucas Bove disse que o político "não infringiu nenhuma medida protetiva". Além disso, revelaram que "Como figura pública, ele só se manifestou dentro da liberdade de expressão e que ‘a verdade aparecerá’. Ele respeita a decisão da Justiça e que por isso não poderia se manifestar em detalhes. O que o deputado aguarda é que a Justiça também decida que a influenciadora fique proibida de se manifestar sobre o caso".