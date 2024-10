Yasmin Brunet surpreende e faz revelação sobre Giovanna Lima

Yasmin Brunet deu o que falar durante participação no programa 'Sabadou', de Virginia Fonseca, no SBT. Isso porque a modelo ficou em uma saia justa ao ser questionada pela apresentadora sobre quais dos participantes do "BBB 24" considerava mais "pegável".

Logo após Virginia fazer a pergunta polêmica, um clima de tensão tomou conta do lugar e Yasmin respondeu: Giovanna Lima. Contudo, a influenciadora então quis saber se Brunet então ficaria com a ex-BBB, mas ela desconversou. Vale ressaltar que atualmente, Giovanna namora com o ex-BBB Lucas Pizane. Nas redes sociais internautas escreveram: "Ela achava a Alane, mas como ela não puxou o saco dela, pegou raivinha". A Giovanna e a Alane tinham muita química, nossa senhora!" No entanto, em outro momento da entrevista com Virginia, Yasmin também falou um pouco sobre as comparações que sofria com sua mãe, Luiza Brunet. "Sentia muito quando era mais nova. Pedi para ser emancipada com 15 anos e fui morar nos Estados Unidos para fugir um pouco disso". Por fim, Yasmin Brunet ainda acrescentou: "Hoje em dia, não ligo, mas, na época, comparavam muitas coisas que não fazem sentido entre mãe e filha, como quem é mais bonita. Acho extremamente cruel e precisava fugir um pouco disso".