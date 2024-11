O que se sabe sobre o casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Isis Valverde e Marcus Buaiz estão com os preparativos a todo vapor para a festa de casamento. O evento está programado para acontecer no interior de São Paulo, em maio do próximo ano e contará com a presença de muitos famosos.

Além disso, o time de padrinhos do casal já conta com nomes de peso, como Thaila Ayala, Renato Góes, Fabrício Boliveira e Mariana Ximenes. No entanto, segundo a revista Quem, Isis e Marcus também teriam convidado Mariana Morena, irmã de Preta Gil, para a posição de honra do casório.

Contudo, o festão está sendo organizado para acontecer em um espaço localizado em Jarinu, interior de São Paulo. Isis Valverde e o companheiro devem fechar um aeroporto onde deverão pousar cerca de 60 jatos com convidados que irão participar da celebração.