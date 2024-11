Grávida e na UTI, Luciene Caetano desabafa: "estive à beira da morte"

Do hospital, Luciene Caetano conversou com a Coluna Mariana Morais, após ser diagnosticada com derrame pleural. A jornalista conta que procurou o hospital acreditando estar com uma simples gripe mas foi surpreendida ao descobrir que seu quadro de saúde era mais grave e que precisaria ficar internada.

No entanto, a comunicadora revelou a esta colunista: "Achei que era uma simples gripe, fiquei cuidando em casa e não tinha noção da gravidade do problema . Do rumo que tudo estava tomando". "Tenho meu calendário vacinal extremamente atualizado. Tomei vacinas que sei que a grande maioria da população nunca tomou por não serem dadas no SUS e devido ao alto custo. Jamais imaginava essa situação que estou vivendo hoje".

Além disso, Luciene, que está na 4ª gestação, desabafou: "Foi uma surpresa muito triste… mas que a cada dia, apesar do processo ser lento, comemoramos cada pequena vitória. Chegar ao Derrame Pleural é uma pneumonia bacteriana tão agressiva como foi, me assustou muito. Hoje vejo que estive à beira da morte. Mas Deus teve misericórdia e me permitiu viver novamente".

Contudo, a jornalista ainda aproveitou para agradecer à equipe do hospital. "São muito carinhosos, cuidadosos e profissionais". Em seguida, ela explicou: "Diariamente são feitos vários exames para acompanhar a evolução do meu quadro. É assim vão ajustando as medicações, as fisioterapias para me restabelecer, minha alimentação... e percebo que enquanto os exames não apontaram uma melhora real e significativa, permaneceremos na UTI".

Por fim, Luciene revelou que ainda não há previsão de alta. "Por enquanto estamos aguardando os exames demonstrarem as melhoras necessárias para que isso aconteça. E geralmente o protocolo é UTI, SEMI UTI, Quarto e aí sim… ir pra casa. Quando cheguei aqui me lembro que trouxe duas leggings e duas blusinhas de malha na bolsa. Achei que me medicaram, eu passaria a noite e iria pra casa. Mas hoje começo a entender mais a gravidade de como cheguei aqui".

Nova Gestação

Com a gravidade do quadro, Luciene ficou preocupada se a atual situação poderia prejudicar sua gravidez. "Aparentemente não foi afetada em nada. Fazemos ultrassom sempre aqui e tudo demonstra que minha bebê está bem! Que ela não foi atingida por isso tudo", garantiu.

Por fim, a jornalista agradeceu o carinho dos fãs, e pediu que todos continuem orando por ela e pela bebê. "Me sinto às vezes frustrada por não conseguir responder a todos(as). Não gosto de deixar as pessoas sem resposta e fico agoniada com as notificações no celular. Mas tenho tentando responder na medida do possível. É cada mensagem que recebo e leio me fortalece ainda mais. Creio que sairemos bem dessa e logo, se Deus quiser! Então peço que rezem por nós! É o que mais precisamos neste momento".