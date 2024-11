Preta Gil atualiza estado de saúde após passar por nova cirurgia

Preta Gil usou as redes sociais para conversar com os seguidores e explicar o que a motivou a se submeter a uma nova cirurgia, nesta sexta-feira (08). A cantora está em tratamento contra um câncer e foi surpreendida ao descobrir que estava com cálculo renal.

No entanto, no desabafo, a artista contou que os cálculos entupiram o cateter que ela usa e por isso, os médicos recomendaram a intervenção cirúrgica. "Ontem, senti dores na pelve e na lateral direita da barriga, fiz exames", começou.

Em seguida, Preta Gil revelou: "Descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. Além disso, a cantora completou: 'Hoje, precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J".

Contudo, a artista aproveitou a oportunidade para tranquilizar os fãs. "Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital. Tenho alta na segunda-feira. Obrigada por todas as orações e mensagens diárias. Amo vocês!".

Por fim, Preta Gil disse que por conta das dores que tem sentido após o procedimento cirúrgico, precisou parar com as sessões de quimioterapia por enquanto. No entanto, essa pausa não irá agravar o câncer, segundo a cantora. Além disso, a recuperação completa deve acontecer até o dia 20 deste mês.