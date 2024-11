Ronnie Von sofre acidente e cancela participação no Teleton

Ronnie Von sofreu um acidente doméstico e precisará ficar de repouso por pelo menos dois dias. Por conta disso, o apresentador precisou cancelar sua participação no Teleton, que vai acontecer nesta sexta-feira (08) e no próximo sábado (09).

Apesar disso, ao que parece, o acidente não foi tão grave, mas a equipe de Ronnie teria informado ao SBT sobre o ocorrido, nesta manhã. A informação foi divulgada pelo jornalista Flavio Ricco. O Teleton tem como objetivo arrecadar fundos para ajudar a Associação de Assistência à Criança Deficiente da emissora.

Contudo, ainda não se sabe se outro artista irá substituir o Ronnie Von. Ele iria marcar presença no programa no sábado (9). Inclusive, o jornalista chegou a pedir liberação a Rede TV!, emissora onde trabalha, para que pudesse participar da atração.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Deus o recupere! Saúde, príncipe". "Que tenha uma recuperação rápida". "Meu Deus, que susto. Espero que ele esteja bem". "Tomara que realmente não seja nada grave".

Vale ressaltar que esta será a 27ª edição do Teleton. Este ano, o evento deve contar com nomes de peso como Xuxa Meneghel, Eliana e até mesmo Fátima Bernardes, para impulsionar as doações, já que a meta é que o grupo arrecade R$ 35 milhões.