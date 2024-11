Neymar é criticado por presidente do Botafogo e irmã rebate: 'Piada'

A irmã do Menino Ney, Rafaella Santos rebateu o presidente do Botafogo, que desdenhou do atleta, no último final de semana. Botafoguense de coração, a influenciadora reforçou que a grandeza do clube vai além de uma diretoria.

Entretanto, as declarações da beldade ocorreram após Durcersio Mello, presidente do Botafogo, em entrevista ao canal “Resenha Alvinegra“, descartar qualquer possibilidade de ter o jogador no clube. Ele ainda frisou que Neymar teria estragado a sua carreira.

“Deus me livre. O Neymar para mim é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. Ele é do nível de Messi e muito melhor que o Cristiano Ronaldo, para mim. Mas ele estragou a carreira dele. E culminou com essa contusão aí de um ano e pouco. Agora ele machucou de novo. Não, não, não” – afirmou

Em resposta às afirmações, Rafaella publicou: "'Deus me livre'. Presidente Durcersio Mello? Ainda bem que o Botafogo é muito além de um diretoria", escreveu ela em seu perfil do Instagram. Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre o imbróglio envolvendo a torcedora e o presidente do clube.

"Sinto muito! Respeito o início da carreira dele, mas agora, eu não gostaria dele no meu time", comentou um internauta. "Sou flamenguista, mas também diria 'Deus me livre', porque não é só o jogador, é caos que vem com todo o ego dele", disparou mais um. "Tem que defender mesmo o ganha pão dela", brincou mais um.