Vaza salário de Cariúcha no Fofocalizando

Após vazar a informação de quanto Cariúcha deve ganhar no SBT, internautas dividiram opiniões na web. Alguns acharam o valor muito baixo para a visibilidade e trabalho feito pela apresentadora. Já outros, acreditam que trata-se de um salário justo.

A informação foi divulgada no canal do Youtube do 'Rodrigo Apresentador'. Segundo o programa, Cariúcha recebe um salário no valor de R$ 15 mil. No entanto, com os descontos em folha, o valor que chega até a comunicadora é de cerca de R$ 12 mil.

Além disso, a apresentadora teria acesso a alguns benefícios, como plano de saúde. Vale ressaltar que Cariucha foi contratada pelo SBT em abril deste ano. Ela faz parte do programa 'Fofocalizando' e tem ganhado o carinho do público.

Contudo, nas redes sociais, internautas escreveram: "Pouco é o salário mínimo, e eu ainda pago aluguel. R$ 15 mil ela tá rica". "Para ela que é uma analfabeta funcional, sem estudo, nem referências, que vive de baixarias, é mais do que suficiente".

Apesar disso, outros ainda disseram: "Cariucha é um talento. Ela está sendo a salvação do Fofocalizando". "Me perdoe os outros apresentadores, mas eu só assisto o programa todos os dias porque cariucha é carismática e uma boa apresentadora".