Luana Piovani critica Janja em meio a polêmica com Elon Musk

Luana Piovani usou as redes sociais, nesta segunda-feira (18) para criticar a presença da primeira-dama, Janja e de Felipe Neto, no G20 Social, que acontece no Rio de Janeiro. O pronunciamento veio após a esposa do Presidente da República trocar farpas com Elon Musk.

Tudo começou no último sábado (16), quando Janja participava de uma reunião no G20 e declarou sobre Elon Musk. "Eu não tenho medo de você, inclusive… Fuck you, Elon Musk!". Contudo, o empresário não ficou para trás e usou o X para rebater a primeira-dama. "Eles vão perder a próxima eleição", escreveu.

No entanto, a situação repercutiu na imprensa internacional que acusa o Brasil e Musk de viver uma 'situação complicada'. Diante da polêmica, Luana Piovani aproveitou a oportunidade para se posicionar sobre o ocorrido.

Nas redes sociais, a atriz disse: "Janja e Felipe Neto debatendo regulação das redes sociais em uma reunião do G20. Janja manda Elon Musk ‘fuck you’. Elon Musk ameaça veladamente as próximas eleições brasileiras".

Por fim, Luana Piovani refletiu: "E uma pergunta que não quer calar: o que Janja, Felipe Neto e Elon Musk estão fazendo em meio a um fórum internacional de cooperação econômica? Além de nos matarem de vergonha?"