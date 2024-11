Ex-bailarina do Faustão é presa em São Paulo; entenda

A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias. Segundo o colunista, os policiais envolvidos na operação, encontraram mais de R$ 119 mil em dinheiro vivo na casa da ex-bailarina de Fausto Silva. O montante foi apreendido como parte da investigação.

Além disso, ao que parece, a farta quantia foi recuperada dentro de bolsas de luxo de Natacha. Os itens também foram apreendidos pela polícia. Um carro também foi encontrado na residência da influenciadora, mas ela teria informado as autoridades que o veículo era emprestado.

No entanto, Natacha Horana deixou de integrar o balé do programa da TV Globo, em 2022. Ela fazia parte do time do Domingão desde 2015. Atualmente ela trabalha como influenciadora nas redes sociais, onde acumula 1 milhão de seguidores.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Trabalhei no Faustão, essa menina me humilhou tanto e contou tantas inverdades sobre mim". "Não entendo como uma moça tão bonita se mete nessas coisas". "É muita ostentação nas redes sociais e por trás disso tudo sempre tem muita coisa a ser investigada".