Influencer brasileira relata momentos de tensão na Coreia do Sul

Influenciadora explica real situação da Coreia do Sul - (crédito: Reprodução Instagram )

Uma influenciadora brasileira relatou o que tem acontecido nos últimos dias na Coreia do Sul. Na última terça-feira (3), o presidente Yoon Suk Yeo decretou a lei marcial no país, o que teria causado o verdadeiro caos no local.

Entretanto, o presidente justificou que a decisão foi necessária para proteger o país de "forças comunistas" em meio a constantes disputas com o parlamento, controlado pela oposição. Durante a madrugada, a influenciadora explicou que acordou com o exército tentando invadir o parlamento.

Para o conhecimento, a lei marcial é basicamente quando os militares ficam no poder e tem uma censura geral no país. Em comunicado, o governo sul-coreano decretou rígidas proibições, como manifestações envolvendo atividades políticas.

"Todas as atividades políticas, incluindo as da Assembleia Nacional, dos conselhos locais, dos partidos políticos e das associações políticas, bem como assembleias e manifestações, são estritamente proibidas" diz comunicado do governo.

Durante o discurso, o presidente chegou a acusar os deputados da oposição de "criminosos". "Nossa Assembleia Nacional se tornou um refúgio para criminosos, um antro de ditadura legislativa que busca paralisar os sistemas judiciário e administrativo e derrubar nossa ordem democrática liberal", afirmou Yoon.