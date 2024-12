Sandy fala pela primeira vez sobre novo namorado

A Sandy quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o seu relacionamento com o médico bonitão, Pedro Andrade. Durante a premiação do Multishow, a cantora disse se incomodar com a exposição em torno da sua vida amorosa.

"Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim", comentou a artista que foi vista inúmeras vezes ao lado do médico nutrólogo, entre viagens, passeios e confraternizações.

Na ocasião, Sandy ainda detalhou como tem sido conciliar o namoro, a carreira e a maternidade. "Estou vivendo minha vida de mãe, passeando, cuidando da minha casa, da minha vida, das minhas coisas. Estou sempre com minha família, viajando mais", comentou ela.

E seguiu: "Comecei de leve a pensar em músicas novas, mas estou indo muito no meu tempo, sem colocar data limite, sem me cobrar e estou feliz com isso. É bem gostoso", contou a beldade, que esteve no evento para prestigiar os colegas de palco.

Vale lembrar que, esse é o primeiro relacionamento da artista desde o fim do casamento com Lucas Lima após 24 anos juntos. Durante o período que estiveram juntos, o ex-casal gerou Theo, de 10 anos, cujo os pais optaram em não expor a identidade da criança.