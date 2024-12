Nattan abre o jogo sobre envolvimento com Rafa Kalimann: "namoraria"

O Nattanzinho falou pela primeira vez sobre os rumores de um possível affair com Rafa Kalimann. Durante um bate-papo, o cantor revelou que namoraria com a atriz. O famoso ainda disparou diversos elogios à beldade.

Em entrevista concedida ao colunista, Lucas Pasin, Nattanzinho não descartou a possibilidade de algo no futuro com a famosa. "Ela é incrível, inteligente, linda e simpática. Já disse em um podcast, anos atrás, que eu namoraria ela", disparou o famoso.

A pesar dos rumores, o cantor descartou a hipótese de estar vivendo um romance com a ex-BBB. "Parem de botar pilha, que aí pode acontecer", comentou ele, alimentando ainda mais as esperanças para os fãs que shippam o relacionamento.

Vale lembrar que, Nattanzinho revelou que terminou o relacionamento com a influenciadora Layla Samylle, na última terça-feira (26). Rafa Kalimann também terminou o seu relacionamento com o ator Allan Souza Lima e até parou de seguir o ex nas redes sociais.

Na web, os internautas comentaram sobre o possível casal. "Minha gente, ele não assumiu ainda pra não ficar feio pra ele", escreveu um usuário. "Eu jurava q esse homem era gay", disparou outro. "Pensa numa mona que vira a chave rápido?", comentou mais um.