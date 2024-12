Adriane Galisteu provoca Xuxa Meneghel em meio a polêmica sobre Ayrton Senna

Desde que foi ao ar a minissérie de Ayrton Senna, as mulheres com quem o piloto se envolveu se tornaram um dos assuntos mais comentados da web. Nas redes sociais, Adriane Galisteu curtiu uma publicação com uma foto dela ao lado de Senna e com uma mensagem que fazia críticas à Xuxa.

No entanto, a web entendeu como uma provocação da loira para a "Rainha dos Baixinhos". Na publicação um internauta escreveu: "A grande verdade é que Xuxa ainda consegue empurrar essa história de Rainha dos Baixinhos, mas nunca será a viúva do Senna", dizia a postagem em questão.

Para quem não acompanhou, após a breve aparição da apresentadora de A Fazenda na minissérie, o público criticou a produção da Netflix por ter dado mais visibilidade à Xuxa Meneguel e não à Galisteu, que viveu os últimos momentos do piloto ao lado dele.

Dado o fato, Galisteu se pronunciou. "Estou aqui para agradecer o carinho e o cuidado de vocês comigo. Sei que vocês estão curiosos para saber minha opinião sobre tudo que está acontecendo. Todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie que dizem respeito ao Ayrton são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas", ponderou.

"Eu vivi essa história, e eu estou falando para vocês não o que ouvi, não o que vi, mas sim o que senti, o que eu vivi. Gente, o que está acontecendo agora é a vida como ela é. É a vida como ela sempre foi, pelo menos para mim. A única novidade é que talvez esteja considerando a possibilidade contar pela primeira vez esse último ano e meio da minha vida ao lado dele", disse. "E acho que vocês vão amar. Acho não. Tenho certeza de que vocês vão amar", avisou.