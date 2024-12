PT processa Jojo Todynho após falas polêmicas

Jojo Todynho está sendo processada pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Isso porque a influenciadora revelou, em entrevista ao podcast Brasil Paralelo, que teria recebido uma oferta milionária, em 2022, para apoiar o candidado a Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo trechos do processo, divulgados pelo colunista Gabriel Perline, o Partido dos Trabalhadores declara à Justiça. "Isto é, a fala irresponsável, mentirosa e difamante da QUERELADA tem o objetivo único de incitar o ódio e o desprezo público contra esta agremiação".

Além disso, eles explicam: "Agiu com dolo, escolhendo o meio adequado para enxovalhar a dignidade do querelante de modo a propagar amplamente e com rapidez suas acusações via internet. Aliás, assevere-se que não há qualquer motivo, sequer aparente, para justificar as ações da querelada. Ela simplesmente optou por exteriorizar suas afirmações gratuitas, de modo reprovável, desprezível e fútil".

Em outro trecho do processo, a defesa do PT alega: "Nesse sentido, a ânsia de conquistar a internet não pode se sobrepor à responsabilidade sobre a veracidade do que é propagado; a injusta promoção da mentira deve atrair as suas inevitáveis consequências jurídicas".

Vale ressaltar que durante entrevista, Jojo revelou: "Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula veio candidato a presidente. E eu falei que não". "Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam dinheiro". "Ligaram, marcaram um almoço, falaram que era um trabalho e quando eu cheguei lá era isso… E eu falei: ‘Desculpa gente, não vai rolar’. Se para mim foi R$ 1,5 milhão, imagine o quanto eles não ganharam e o quanto continuam ganhando".