Cíntia Chagas engata novo affair; Saiba tudo

Cíntia Chagas quebrou o silêncio sobre os rumores de que estaria em um novo relacionamento. A influenciadora protagonizou uma polêmica daquelas ao terminar o casamento com o deputado Lucas Bove, em meio a denúncia de violência contra mulher.

No entanto, a ex-mulher do político abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para conversar com seguidores, quando um internauta alfinetou: “A fila andou hein?”. Porém, Cíntia debochou: “A fila andou, vírgula, hein".

Em seguida, a influenciadora declarou: "Sim, a fila andou. É que eu me recuso a ter compromisso com o erro, meu amor. O meu compromisso é com a minha fecundidade, com a minha satisfação, com a minha alegria. E a julgar pelo teor do seu comentário, você deveria fazer a mesma coisa, não é mesmo?".

Vale ressaltar que o sortudo seria o deputado federal Fred Costa, segundo o jornalista Leo Dias. O político e Cintia Chagas estariam vivendo um affair e se conhecendo melhor, mas ainda não assumiram publicamente o relacionamento.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "A Maria Chuteira do Congresso Nacional". "Tinha que ser outro político?". "Não importa com quem, se ela está feliz, é isso que importa". "A fila tem que andar tbm.. mulher linda e jovem, tem que viver ser feliz conhecer pessoas e é isso!"