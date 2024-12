Pai de Felipe Andreoli rompe com o filho e não fala com Rafa Brites

Luiz Andreoli abriu o coração durante entrevista ao podcast “Lisa, Leve e Solta”, exibido nesta quinta-feira (05), e deixou a web surpresa. Isso porque o jornalista esportivo revelou que se afastou do filho, Felipe Andreoli, além de não falar mais com a nora, Rafa Brites.

No bate-papo, Luiz confessou que foi pai ausente e que esse é o motivo da relação dos dois não ser muito amigável. "As pessoas acham que eu vejo o Felipe sempre, mas não vejo. É muito difícil manter o relacionamento".

Contudo, o comunicador acrescentou: "O cara casa, a mulher do cara pensa diferente, é tudo muito complicado. Eu vejo isso em várias famílias, não só na minha”. Em seguida, ele alertou: “Mas não existe briga".

Além disso, o jornalista explicou: "Eu não brigo com ninguém, as pessoas discutem comigo, cada um tem o jeito de ser, muita gente cobra pai, filho… Eu sempre acho que você tem que relevar coisas mais importantes e diminuir as piores, quero muito bem a ele".

Por fim, Luiz revelou: "É um distanciamento, vai passando, ele tem a vida dele, não para, eu também não. Mas as coisas têm que acontecer naturalmente. No meu aniversário a gente se encontrou, foi todo mundo jantar no meu aniversário”.