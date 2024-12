Sabrina Sato e ex-namorada do Nicolas Prattes vão desfilar na mesma escola

Sabrina Sato vai dividir a passarela com a ex-namorada de Nicolas Prattes. A apresentadora, como muitos já sabem, é a Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel. No entanto, Luiza Caldi surpreendeu o público nesta sexta-feira (13), ao anunciar que será a musa da mesma escola de samba.

Nas redes sociais, Luiza escreveu: "Eu sou a nova musa da Vila Isabel. Isso é um sonho sendo realizado. É o meu sonho ir ao encontro de uma comunidade inteira que está sonhando e trabalhando junto. Com todo respeito do mundo a toda essa história, eu sei o tamanho do peso, da responsabilidade e a grandiosidade que é ser musa de uma escola com tamanha tradição".

Em seguida, a dentista ainda acrescentou: "Como tudo que eu faço em minha vida, não seria diferente aqui. Peço licença a toda Vila pra entrar na casa de vocês. Vou com pé direito e firme! Vou dar tudo de mim, o que posso e não posso. Me dedicar como nunca".

Por fim, ela disse: "Que honra é poder dizer que sou a nova musa da escola. Que honra receber o croqui da minha fantasia das próprias mãos de Paulo Barros. Que honra foi conhecer o barracão e ser tão bem recebida por vocês... Vocês têm todo meu coração".

Vale lembrar que Luiza e Nicolas terminaram o relacionamento em novembro do ano passado. Eles ficaram juntos durante 1 ano. Atualmente, o ator namora Sabrina Sato desde fevereiro deste ano. Em outubro, a apresentadora anunciou que estava grávida, mas logo depois perdeu o bebê.