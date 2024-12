Jojo Todynho exige e SBT acata imposição sobre Cariúcha

A Jojo Todynho está com a bola toda! A convite do SBT, a famosa esteve na casa do eterno Silvio Santos para gravar o piloto de um programa, a princípio, seria o popular "Casos de Família". No entanto, a polêmica funkeira teria feito apenas uma exigência à direção da emissora sobre a sua arquirrival, Carúcha.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a ex-A Fazenda exigiu que a gravação, que aconteceu no último sábado (14), fossem em um dia que Cariúcha não estivesse na emissora. Na ocasião, Todynho realizou um teste para avaliar a viabilidade de um novo projeto e, claro, seu desempenho como apresentadora.

Vale ressaltar que, o pedido da beldade foi atendido. Entretanto, caso Jojo Todynho seja aprovada, a probabilidade do encontro acontecer entre as "inimigas" será ainda maior. Já que, Cariúcha é apresentadora do programa Fofocalizando.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre o rebuliço que a funkeira causou. "Jojo que lute! Cariúcha já reinava antes dela chegar", comentou um usuário. "Prefiro mil vezes a Cariúcha", opinou outro. "Depois da cirurgia essa mulher perdeu o juízo", comentou mais um.